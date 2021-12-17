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    Tokat’ta lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

    Lise müdür yardımcısı, 2 gün önce yaptığı aramada üzerinde bıçak bulduğu öğrencisi tarafından bacağından bıçaklandı. Polis, 14 yaşındaki öğrenciyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 12:48
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 13:57
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    Tokat’ta lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı

    Tokat’ın Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan 14 yıllık öğretmen Faruk Peker (37), 2 gün önce yapılan genel aramada 10'uncu sınıf öğrencisi V.A.B.'nin (14) üzerinde bıçak buldu.

    Bıçak okul idaresine teslim edildi, öğrenci hakkında disiplin işlemleri başlatıldı.

    ‘NİYE ÜZGÜNSÜN’ DİYE SORDU, BIÇAKLANDI

    Bu sabah okul koridorunda öğrenci V.A.B.'yi üzgün halde gören Peker, moralinin neden bozuk olduğunu sorarak bir süre konuştu.

    V.A.B., başka bir dersten sınavı olduğunu dile getirdi.

    Peker, arkasını dönüp gideceği sırada V.A.B. tarafından sağ bacağından bıçaklandı.

    Tokat’ta lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı #1

    ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Faruk Peker, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

    Polis, V.A.B.'yi gözaltına aldı.

    Tokat’ta lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakladı #2

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