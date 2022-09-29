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    Tokat'ta Mehmetçik'ten takdir toplayan hareket

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranırken bulunan yaşlı adamı Mehmetçik sırtında taşıdı.
    • 29.09.2022 - 16:45
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    Tokat'ta Mehmetçik'ten takdir toplayan hareket

    Tokat'ın Reşadiye ilçesi Kapaklı köyünde yaşayan Bahattin Öztürk (81) "çıra kesmeye gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

    Akşam saatlerinde yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine yakınları çevrede arama yaptı. Şahsın bulunamaması üzerine köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Ekipler seferber oldu

    Yaklaşık 2 gündür devam eden arama çalışmalarında jandarma iz takip köpeği Meti tarafından Öztürk bulundu.

    Aç ve susuz kalan yaşlı adamı ambulansa yetiştirmek için jandarma ekipleri yoğun çaba gösterdi. Arazinin engebeli olması nedeni ile Öztürk, yaklaşık 600 metre Mehmetçiklerin sırtında taşındı.

    Mehmetçik, 600 metre sırtında taşıdı

    Daha sonra sedyeye alınan şahıs ambulansa kadar askerlerin yardımı ile götürüldü.

    İHA'ya göre Öztürk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahsın yakınları askerlere teşekkür etti.

    Tokat ta Mehmetçik ten takdir toplayan hareket #1

    Tokat ta Mehmetçik ten takdir toplayan hareket #2

    Tokat ta Mehmetçik ten takdir toplayan hareket #3

    Tokat ta Mehmetçik ten takdir toplayan hareket #4

    Tokat ta Mehmetçik ten takdir toplayan hareket #5


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