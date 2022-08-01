- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı
Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı
- 01.08.2022 - 16:49
- Güncelleme : 01.08.2022 - 17:02
Tokat’ta, kent merkezine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında, kesim için özel bir mezbahaya götürülen 4 yaşındaki boğa, görevlilerin elinden kurtulup kaçamaya başladı.
Hayvan sahipleri ve mezbaha görevlileri, kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü.
DHA’nın haberine göre; Tokat-Turhal karayoluna çıkan boğa için polis ve belediye ekiplerinden yardım istendi.
6 uyuşturucu iğne vuruldu
Polis ekipleri karayolunda önlem alırken, belediye ekipleri yaklaştıkları hayvana 6 kez uyuşturucu iğne vurdu.
Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı VİDEO
Boğa, 1 saatte durduruldu
Sakinleşen boğa, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından etkisiz hale getirildi. Yeniyurt Mahallesi Yeşilırmak kenarında boyundan zincir ile kepçeye bağlanan boğa, kurban edildi. Daha sonra kepçe yardımıyla pikaba konularak mezbahaya götürüldü.