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    Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı

    Mezbahaya götürülen boğa, görevlilerin elinden kaçtı. 6 kez uyuşturucu iğne ile vurulan boğa, yaklaşık 1 saatte yakalandı.
    • 01.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:02
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    Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı

    Tokat’ta, kent merkezine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında, kesim için özel bir mezbahaya götürülen 4 yaşındaki boğa, görevlilerin elinden kurtulup kaçamaya başladı.

    Hayvan sahipleri ve mezbaha görevlileri, kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü.

    DHA’nın haberine göre; Tokat-Turhal karayoluna çıkan boğa için polis ve belediye ekiplerinden yardım istendi.

    6 uyuşturucu iğne vuruldu

    Polis ekipleri karayolunda önlem alırken, belediye ekipleri yaklaştıkları hayvana 6 kez uyuşturucu iğne vurdu.

    Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı VİDEO

    Boğa, 1 saatte durduruldu

    Sakinleşen boğa, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından etkisiz hale getirildi. Yeniyurt Mahallesi Yeşilırmak kenarında boyundan zincir ile kepçeye bağlanan boğa, kurban edildi. Daha sonra kepçe yardımıyla pikaba konularak mezbahaya götürüldü.

    Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı #1

    Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı #2

    Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı #3

    Tokat’ta mezbahaya götürülürken kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı #4


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