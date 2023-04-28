Tokat'ta minibüs yoldan çıktı, takla attı: 1 ölü Tokat'ın Niksar ilçesinde yoldan çıkarak takla atan panelvan minibüsteki bir kişi hastanede hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde Uluslararası D-100 Karayolu Gökçeoluk mevkiinde E.E. idaresindeki 31 KEK 37 plakalı Volkswagen marka panelvan minibüs, Reşadiye istikametinden Niksar istikametine seyir halindeyken havanın yağışlı ve zeminin de kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Demir bariyerlere çarparak takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden E.E. idaresindeki araç, demir bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada sürücüye birlikte araçta bulunan M.K., M.E. ve Mevlüde Ekinci yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

112 Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mevlüde Ekinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.