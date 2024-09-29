Tokat'ta Motofest'te egzoz patlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Tokat'ın Turhal ilçesinde yapılan Motofest Festivali'nde egzoz patlatma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

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İHA

Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 22:00 sıralarında Turhal Büyük Otel piknik alanında, Motofest Festivali kapsamında motosiklet tutkunları bir araya geldi.

EGZOZ PATLATTI, KAVGA ÇIKTI

Bu sırada Kürşat Elitaş (45) motosikletiyle egzoz patlatmaya başladı. Festivale katılan Osman İşeri ile Elitaş arasında egzoz patlatma nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURULDU YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu iddia edilen Osman İşeri yanında bulunan tabancayla ateş etti. Çıkan arbedede Kürşat Elitaş baş kısmından Ahmet Kuvan ise omuz kısmından yaralandı.

Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Elitaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Osman İşeri gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)