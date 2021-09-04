18 yıl önce kaçarak evlenen Çiğdem Yıldırım oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kaçarak evlenen Çiğdem Yıldırım, maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapıp gelinlik giyemedi.

2 çocuk annesi Yıldırım’ın gelinlik hayali 9 yaşındaki oğlu Yakup Yıldırım’ın sünnet düğününde gerçek oldu.

Sünnet düğününde salona gelinlik giyerek giren 33 yaşındaki Çiğdem Yıldırım, 40 yaşındaki eşi Ahmet Yıldırım'a sürpriz yaptı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Birbirlerine sarılan çift gözyaşlarını tutamazken salonda bulunan davetliler de duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul’da yapılan sünnet düğünü sonrasında memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesine yaz tatili için giden Yıldırım yaşadığı duyguları dile getirdi.

Tokat'ta oğluna sünnet düğünü yapan kadın gelinlik giydi VİDEO









18 YIL SONRA GELİNLİK HASRETİMİ GİDERMEK İSTEDİM"

Oğlunun sünnet düğününde eşine sürpriz yaparak gelinlik giydiğini belirten Yıldırım, “Eşimin haberi yoktu tamamen sürpriz oldu. 18 yıl sonra gelinlik hasretimi gidermek istedim. Gelinliğin üzerine siyah kuşak bağlayıp, siyah çiçek takarak 18 yıl sonra gelinlik giymiş olmanın verdiği matemi yansıtmak istedim. Bugün de evlilik yıl dönümümüz eşimin evlilik yıl dönümünü kutluyorum. Eşim çok duygulanmıştı. Şaşırdı hiç beklemediği bir andı, haberi yoktu. Tamamen sürpriz oldu. Çocuklar da şaşırdılar heyecanlandılar, onlar içinde güzel sürpriz oldu” dedi.





"BUGÜN 18. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ"



Gelinliğin her genç kızın hayali olduğunu ifade eden Yıldırım, “Gelinlik giymek her genç kızın olduğu gibi benim de içimde kalan bir hayal özlemdi. Bunu bir şekilde gidermek istedim. Oğlumun sünnet düğünü de benim için bir fırsat oldu. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Oğlumun sünnet düğününde gelinlik giyerek eşimle misafirlerin karşısına çıktım. Bugün 18. evlilik yıl dönümümüz eşim yanımda yok şimdi ona ikinci sürprizi yapmak istiyorum 18. yılımızda ilk defa bir evlilik yıl dönümünde ayrı kaldık” ifadelerini kullandı.



