Tokat'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6'sı öğrenci, 11 kişi yaralandı.

DHA

Tokat'ta Reşadiye-Aybastı kara yolunda öğrencileri taşıyan 50 yaşındaki Ahmet Eraslan idaresindeki 60 NB 646 servis minibüsü, Abdullah Kayıcı idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobildeki 48 yaşındaki Suna Kayıcı hayatını kaybetti.

Sürücüler Abdullah Kayıcı ve Ahmet Eraslan ile servisteki 6'sı öğrenci, 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı’nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma inceleme başlattı

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.