Tokat'ta öldürülen kadının babası: Adalet yerini bulsun bu şahıs idam edilsin

Uzaklaştırma kararından iki gün sonra boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının, babasına attığı mesaj ortaya çıktı. Mesaj üzerinden operasyonla yeri tespit edilen adam tutuklandı.

Tokat’ın Zile ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından boğularak öldürülen kadının babası, ‘idam’ yasasının getirilmesini istedi.



Öldürülen 32 yaşındaki Kadriye Alper'in cenazesi, dün akşam saatlerinde Boldacı köyünde defnedildi. Talihsiz kadının öksüz kalan 15 ve 9 yaşındaki iki erkek çocuğu ise annelerinin mezarını ziyaret ederek gözyaşı döktü.

CİNAYET UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE YAŞANDI

Taziyeleri köydeki evlerinde kabul eden 4 kız çocuğu babası 61 yaşındaki Yunus İnce, kızının uzaklaştırma kararı aldığını, uzaklaştırma kararının bitmesinden iki gün sonra bu olayın yaşandığını söyledi.

Tokatta öldürülen kadının babası: Adalet yerini bulsun bu şahıs idam edilsin VİDEO









2 AY ÖNCE DAVA AÇTI

Kızının şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmak için 2 ay önce dava açtığını kaydeden baba, 8 Eylül tarihinde kızından haber almayınca polise giderek kayıp ilanı verdiğini söyledi.

"KADIN CİNAYETLERİ TÜRKİYE'DE OLMASIN"

Damanın iş yerine giderek kızını tehdit ettiğini ileri süren İnce, “Kızımı tehdit etmiş, şahsi arabası vardı. Evinin, arabasının anahtarını almış. Kazmayı küreği alıp arabaya koymuş. Onu gören komşulara köye tarlaya çalışmaya gittiğini söylemiş. O gece çocuğu öldürüp gömmüş. Ben idam istiyorum. Adalet yerini bulsun bu şahıs idam edilsin. Artık bu kadın cinayetleri Türkiye’de olmasın. Yazıktır günahtır. Bunları tut, cezaevine at yatsın. Yeter artık, Sayın Cumhurbaşkanımdan bu şahsın idam edilmesini istiyorum.” dedi.





"SEVDİĞİM İLE BERABERİM"

Yunus İnce, kayıp olarak aranırken 5 gün sonra kızı Kadriye Alper’in telefonundan “Baba beni merak etmeyin, kusura bakmayın sizden habersiz gittim ben şu an doğuya gittim ben iyiyim. Sevdiğim ile beraberim ben beni merak etmeyin.” şeklinde mesaj geldiğini gösterdi.

Acılı baba gelen mesajla kızının yaşadığını düşünürken, birkaç gün sonra acı haberi aldıklarını kaydetti.





ŞAHIS CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Babasına gelen mesajın ardından polis ekipleri araştırma yaptı. Telefon sinyallerinin evden geldiğini tespit ederek şahsı gözaltına aldı.

Şahıs, eşini boğarak öldürdükten sonra belediyenin hafriyat alanına gömdüğünü itiraf etti.

TALİHSİZ KADIN DEFNEDİLDİ

2 çocuk annesi kadının cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Talihsiz kadın, akşam saatlerinde toprağa verildi.

"CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından Zile Adliyesine sevk edilen cani koca, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıktıktan sonra gece saatlerinde tutuklanarak Zile M Tipi Cezaevine gönderildi.



