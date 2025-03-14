Tokat'ta otları temizlemek isteyen yaşlı adam, can verdi

İHA

Tokat'ın Çökelikkışla köyünde meydana gelen trajik olayda, 85 yaşındaki Halil Çelik’ten bir süre haber alamayan yakınları endişeyle arayışa geçti. Köyün girişinde, hayır amacıyla yaptırdığı çeşmenin yanında bir beden gören vatandaşlar durumu hemen muhtara bildirdi.

ALEVLERİN ARASINDA KALIP CAN VERDİ

Olay yerine giden köy sakinleri, yerde hareketsiz yatan kişinin Halil Çelik olduğunu ve hayatını kaybettiğini fark etti. İlk bulgulara göre Çelik’in, çeşme çevresindeki otları temizlemek için ateş yaktığı, ancak kontrolü kaybederek alevlerin arasında kaldığı düşünülüyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.