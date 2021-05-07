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Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı

Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı

Bir otomobilin hızla çarpması sonucu metrelerce savrulan ve öldü sanılan köpek, 1 dakika sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti.