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    Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı

    Bir otomobilin hızla çarpması sonucu metrelerce savrulan ve öldü sanılan köpek, 1 dakika sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti.
    • İHA
    • 07.05.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:34
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    Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı

    Tokat’ta sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile görüntülendi.

    Nisan ayında SSK kavşağında meydana gelen kaza dikkat çekti.

    ÖLDÜ SANILDI, KALKIP YÜRÜDÜ

    Bir otomobillin hızla çarptığı köpek karşı yöne savruldu. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yerde sürüklenen köpek, yol ortasında hareketsiz kaldı.

    Öldüğü sanılan köpek, 1 dakika sonra ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kameralara yansıyan o anlar görenleri şaşırttı.

    VURUP, KAÇTI

    Gaziosmanpaşa Bulvarı Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu karşısında meydana gelen kaza da akıllara durgunluk verdi.

    Park halindeki bir otomobil, hareket ettikten bir süre sonra motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı.

    Otomobil sürücüsü aracı ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

    YAYAYA ÇARPTI

    İl Emniyet Müdürlüğü önünde kameralara yansıyan bir diğer kazada ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

    Ayrıca bir kepçenin otomobile çarpması, tırın kavşakta bir otomobile çarpması, otomobilin park halindeki araca çarpması kent güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı ViDEO

    Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı #1

    Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı #2

    Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı #3

    Tokat’ta otomobil hızla çarptı, 1 dakika sonra ayağa kalktı #4

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