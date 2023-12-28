Tokat'ta otomobil uçuruma yuvarlanıp alev aldı: 4 yaralı

DHA
Tokat'ta Reşadiye ilçesine bağlı Yolustü köyü mevkisinde Hüseyin Erdoğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonrası otomobil alev alırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İnceleme başlatıldı
Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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