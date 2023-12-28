Tokat'ta otomobil uçuruma yuvarlanıp alev aldı: 4 yaralı Reşadiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA

Tokat'ta Reşadiye ilçesine bağlı Yolustü köyü mevkisinde Hüseyin Erdoğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonrası otomobil alev alırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Ekipler sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İnceleme başlatıldı

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)