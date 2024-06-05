Tokat'ta otomobilden yayılan gaz kokusu paniğe yol açtı

İHA
Tokat merkez Mithat Paşa Caddesi'nde vatandaşların duyarlılığı sayesinde muhtemel bir faciayı önledi.
Park halindeki otomobilden yayılan gaz kokusunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik amacıyla caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
İtfaiye ekipleri hazır bulundu
Otomobilin pencereleri açılarak gaz sıkışması önlenirken itfaiye ekipleri muhtemel bir patlama riskine karşı hazır bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen tamir ustası aracın gaz deposundaki sızıntıyı keserek tehlikeyi bertaraf etti.
Erken müdahale büyük bir felaketin önüne geçti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış