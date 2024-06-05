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Tokat'ta otomobilden yayılan gaz kokusu paniğe yol açtı

Tokat'ta otomobilden yayılan gaz kokusu paniğe yol açtı Tokat'ta park halindeki bir otomobilden yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu. İtfaiye ve polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.