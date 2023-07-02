Tokat’ta otomobilin çarptığı kadın öldü, ehliyetsiz sürücü serbest kaldı Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan ancak daha sonra polise teslim olan ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Sürücünün gittiği düğün dönüşünce kazayı yaptığını söylediği öğrenildi.

DHA Korkunç son, evinin önündeki yolda yürürken geldi… Tokat’ın Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesi'nde önceki akşam seyir halinde olan 17 yaşındaki Samet Ö., kullandığı 60 ADR 257 plakalı otomobiliyle Fadime Bulut'a çarptı. Yaşlı kadın hayatını kaybetti İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 79 yaşındaki Bulut, hayatını kaybetti. Kaçan sürücü teslim oldu Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ehliyet olduğu öğrenilen Samet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ehliyetsizdi, serbest bırakıldı Samet Ö. emniyetteki ifadesinde akrabalarının düğününe gittiğini, dönüşte kazanın gerçekleştiği söyledi. Ehliyetsiz şekilde araç kullanıp Fadime Bulut’a çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulut ise öğle namazı sonrası Alacabal Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.