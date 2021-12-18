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    Tokat’ta palet fabrikasında yangın

    Erbaa ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik uğraşı ile söndürüldü.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 06:42
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    Tokat’ta palet fabrikasında yangın

    Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi’nde Mustafa Güleç’e ait palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın üretim bölümünde başlayan ve yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    3 SAATLİK ÇABA İLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına Niksar ve Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti.

    Tokat’ta palet fabrikasında yangın #1

    Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

    Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Tokat’ta palet fabrikasında yangın #2

    Tokat’ta palet fabrikasında yangın #3

    Tokat’ta palet fabrikasında yangın #4

    Tokat’ta palet fabrikasında yangın #5

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