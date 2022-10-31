Tokat’ta para yüzünden tartıştığı kişiyi bıçakladı

Para meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan saldırgan, gözaltına alındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat’taki Cumhuriyet Meydanı’nda saat 11.00 sıralarında buluşan ve bir bankta aralarındaki para meselesini konuşan Salih Açar (45) ile Sedat Bolat (36) tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Salih Acar, oturduğu yerden kalkıp belindeki bıçağı çıkartarak Sedat Bolat’ı 3 yerinden bıçakladı.

Hastaneye kaldırıldı

Şüpheli Salih Acar, meydanda bir süre yürüdükten sonra elindeki bıçağı zabıtalara vererek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Sedat Bolat, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre Salih Acar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.