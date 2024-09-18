Tokat'ta patlayan şarj aleti yangın çıkardı: 1 yaralı Turhal ilçesinde telefon şarj aletinin patlaması nedeniyle iki katlı evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.

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DHA

Son zamanlarda elektrikli aletlerden kaynaklı patlama ve yangınlara bir yenisi daha eklendi.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde Dursun ve Fadime Dönmez çiftine ait evde saat 16.00 sıralarında prize takılı olan şarj aletinin patlaması nedeniyle yangın çıktı.

SÖNDÜRMEK İSTERKEN ELİ VE YÜZÜNDE YANIK OLUŞTU

Eve girip yangını söndürmeye çalışan Fadime Dönmez’in elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Dönmez alevlerin büyümesi üzerine evden çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Turhal Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Fadime Dönmez, çağırılan ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde zarar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)