Tokat'ta peçeteye emdirilmiş 6 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik denetim ve operasyonları aralıksız devam ediyor.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen büyük bir operasyon, uyuşturucu satıcılarını hedef aldı.
İl merkezinde gerçekleştirilen baskında, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir araç durduruldu.
PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ 6 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU
Araçta yapılan detaylı aramada, 6 milyon lira değerinde 24.144 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai), 11 adet sentetik ecza hapı ve 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.
S.A., E.N. ve N.A. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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