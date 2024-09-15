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Tokat'ta peçeteye emdirilmiş 6 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Tokat'ta peçeteye emdirilmiş 6 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi Tokat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda peçeteye emdirilmiş piyasa değeri 6 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.