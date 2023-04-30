Tokat'ta şaşırtan mahalle: Dar sokaklarıyla acemi şoförleri zorluyor Tokat'ın en eski yerleşim yerlerinden olan Kabe-i Mescid Mahallesinde yaşayan vatandaşlar dar sokaklara göre otomobil alıyor.

Tokat merkez de bulunan Kabe-i Mescid Mahallesi, Tokat'ın en eski yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Tarihi Tokat kalesinin yamaçlarına kurulmuş mahalle, dar sokaklarıyla dikkat çekiyor.

Acemi şoförlerin görünce uzaklaştığı mahalle şaşırtıyor

Geçmişte at arabaları ve insanların yürüyebilmesi için tasarlanmış sokaklar araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor.

Sokakların dar olması trafikte aksamalara neden olurken acemi şoförlerinde kaza yapmasına neden olabildiği mahalle sakinleri tarafından belirtiliyor.

Mahalle sakinleri otomobil alırken dar sokaklara uygun olmasına dikkat ediyor.

"Sokaklar çok dar olduğu için insanlar da ona göre araba alıyorlar"

Mahalle sakinlerinin sokaklara göre küçük araba aldığını belirten Hamdi Günerçoban, "Burada sokaklar dar, bilmeyen kişiler hızlı gittiğinde kazalar olabiliyor veya yol trafiği tıkanabiliyor. Burada sokaklar çok dar olduğu için insanlar da ona göre araba alıyorlar. Burada yaşayan insanlar daha küçük arabalar tercih ediyorlar, çünkü normal bir sedan araba bu sokaklara pek sığmıyor. Trafik yoğun olduğu zaman burada araçlar karşı karşıya geliyor ve sıkıntı olabiliyor, bu sokaklar acemi şoförlerin korkulu rüyası oluyor. Çocukluğum burada geçti bu sokaklara baktığınızda biraz İtalya sokaklarına benziyor ancak Tokat'ta olduğu için ön plana çıkmıyor. Bu sokak Tokat'ın ilk yerleşim yerlerinden biri sokakların dar olmasının nedeni de bu durumdan kaynaklı. Geçmişte at arabalarının ve insanların yürümesi için yapılmış günümüz çağında arabalar için çok dar kalıyor" şeklinde konuştu.