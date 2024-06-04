Tokat'ta serinlemek isteyen genç, girdiği çayda boğuldu Tokat'ta serinlemek için Kelkit Çayına giren 19 yaşındaki Cemal Karayaka, boğularak yaşamını yitirdi.

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, arkadaşları ile birlikte Kelkit Çayı Yeni Mahalle mevkiine gelen Cemal Karayaka(19), bir süre sonra sıcaktan bunalarak serinlemek için suya girdi. Kısa bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Karayaka'yı fark eden arkadaşları, hemen 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve polis, genci kurtarmaya çalıştı

Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri botla müdahale ederken, bir polis memuru da kıyafetleriyle suya girerek boğulma tehlikesi geçiren genci kurtarmaya çalıştı. Bu esnada, olayı gören diğer gençler de kıyafetlerini çıkararak kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Hastanede kurtarılamadı

Bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan Karayaka'nın duran kalbi, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayaka, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)