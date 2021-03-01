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- Tokat’ta tabancasını temizleyen polis kazara kendini vurdu
Tokat’ta tabancasını temizleyen polis kazara kendini vurdu
Beylik tabancasını temizlemek isterken, kazara kendisini vuran emekli polis memuru hayatını kaybetti.
- İHA
- 01.03.2021 - 14:37
Tokat’ın Niksar ilçesi Bağlar Mahallesinde yaşayan iki çocuk babası 66 yaşındaki emekli polis memuru Salih Kıran, beylik tabancasını temizlerken silah patladı.
Gelen ses üzerine eşi Vildan Kıran, Salih Kıran’ın yanına koştu.
Kazara kendisini vuran polis kanlar içinde kaldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Salih Kıran’ı o halde gören Vildan Kıran sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler Salih Kıran’ı Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Polis memuru Salih Kıran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsinin ardından Kıran’ın cansız bedeni, ilçeye bağlı Günlüce Köyü’nde toprağa verildi.