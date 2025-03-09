İHA
Tokat'ın Erbaa ilçesinde O.Ş. idaresindeki cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. ve D.N.İ. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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