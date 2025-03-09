İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde O.Ş. idaresindeki cip, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. ve D.N.İ. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Dilan Kılıç
Editor