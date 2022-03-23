Selçuklu dönemine ait türbenin çatısındaki kurşun levhaları çalan hırsızları arama çalışması sürerken, mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi. Mahalleli, daha iyi bir ışıklandırma istedi.

Tokat'ın Niksar ilçesi ​​​​​​​Bengeliler Mahallesi'nde bulunan ve 800 yıllık olduğu değerlendirilen Hacı Çıkrık Türbesi'nin çatısında bulunan kurşun levhalardan 3'ü, henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce alındı.

Kurşun levhaların yerinde olmadığını gören vatandaşlar, mahalle muhtarı İsmet Karataş ve emniyet güçlerine haber verdi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.

“IŞIKLANDIRMALARIMIZIN DAHA İYİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Muhtar İsmail Karataş, yaşanan olayın kendilerini çok üzdüğünü belirterek, “Ecdadımızın bu güzel mekanlarını korumak bizim vatandaş olarak görevimiz olmalı. Mahallemizdeki bir türbede tarihi bir mekanda yaşanan bu olay bizleri çok üzdü. Bölgedeki ışıklandırmalarımızın daha iyi olmasını istiyoruz. Özellikle çevremizdeki insanlarımızın zarar değil, faydalı şekilde olmalarını rica ediyorum. Türbeye zarar veren kişileri de esefle kınıyorum inşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmayız.” diye konuştu.

Tokat'ta tarihi türbenin çatısındaki kurşun levhalar çalındı ViDEO

“HIRSIZLAR TÜRBE FALAN DİNLEMİYOR”

Mahalle sakinlerinden Ersin Bayrakçıoğlu da, “Hırsızlar türbe falan dinlemiyor, bu vicdansızlıktır, olduğu gibi çalmışlar kurşunların yarısını. Hırsızlık artık diz boyu olmuş, ne diyeceğimi bilemiyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, olacak şey değil.” dedi.

‘TARİHE SAYGILI OLUN’

Necip Işık adlı vatandaş ise insanların tarihlerine saygılı olması gerektiğinin altını çizerek, “Görüldüğü üzere kurşun plakalar alınmış çalınmış. Olmaması gereken bir şey, tarihi eserlerimizin zarar görmemesini isterim.” ifadelerini kullandı.