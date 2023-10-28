Tokat'ta tehlikeli hareket: Seyir halindeki araca benzin doldurdu Yolda ilerleyen araca benzin doldurma çabasına girişen vatandaşın görüntüleri gündem oldu.

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İHA

Tokat'ta iki vatandaş, olası ölümlü kazaya davetiye çıkaran görüntülere imza attı.

Akıllara durgunluk veren anlar, geçtiğimiz günlerde Tokat'ın Turhal ilçesinde, Tokat-Amasya kara yolunda yaşandı.

Yolda kalınca tehlikeli çözüme başvurdular

Söz konusu vatandaşlar, LPG yakıtları bitince gaz istasyonuna benzinle gitmek istedi.

Canlarını hiçe sayanlardan biri, aracın motor kaputunu açarak üzerine oturdu, seyir halindeki aracın motor kısmına elleriyle benzin döktü.

Yürekleri ağza getiren anlar

Yanma ve düşüp ölme riskini göze alan kişileri görenlerin yürekleri ağza geldi.

Buldukları tehlikeli çözümle yakıt istasyonuna ulaşan iki kişi, bu anları cep telefonuyla da kaydetmeyi ihmal etmedi.

Tepki çekti

Görüntüler, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Tehlikeli anları izleyenler, iki vatandaşın ölümle burun buruna hareket ettiğini söyledi.

"Benzini karbüratörden veriyoruz"

Aracın sürücüsü, videoyu çekerken şöyle dedi:

LPG bitti, yolda kaldık. Benzinle uzun zamandır çalıştırmadığımız için aracın pompası arızalanmış. Biz de bu şekilde bir çözüm bulduk. Benzini karbüratörden veriyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)