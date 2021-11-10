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Tokat'ta temizlik işçisi, yapraklarla 10 Kasım yazdı

Tokat'ta temizlik işçisi, yapraklarla 10 Kasım yazdı

Temizlik işçisi Arslan, Atatürk'ü anmak için farklı bir yola başvurdu. Arslan, "Atamızı anmak için yaprakla 10 Kasım yazdım" dedi.