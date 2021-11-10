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- Tokat'ta temizlik işçisi, yapraklarla 10 Kasım yazdı
Tokat'ta temizlik işçisi, yapraklarla 10 Kasım yazdı
Temizlik işçisi Arslan, Atatürk'ü anmak için farklı bir yola başvurdu. Arslan, "Atamızı anmak için yaprakla 10 Kasım yazdım" dedi.
- AA
- 10.11.2021 - 13:57
- Güncelleme : 10.11.2021 - 14:13
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılı dolayısıyla anılıyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde temizlik işçisi tarafından, ağaçlardan düşen yapraklarla 10 Kasım yazıldı.
YAPRAKLARI TOPLAYIP 10 KASIM YAZDI
Ayhan Arslan (48), Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ağaçlardan düşen yaprakları bir araya getirdi.
Yapraklarla "10 Kasım" yazan Arslan, "Atamızı anmak için yaprakla 10 Kasım yazdım." ifadesini kullandı.
Tokat'ta temizlik işçisi, yapraklarla 10 Kasım yazdı ViDEO