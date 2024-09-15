Tokat'ta toprak yüklü kamyon 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı
İHA

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yaylasında bölgede yapımı devam eden gölet inşaatına toprak taşıyan kamyonun sürücüsü Vedat Yiğit, direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonla birlikte uçuruma yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör