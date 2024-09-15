Tokat'ta toprak yüklü kamyon 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı

İHA
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yaylasında bölgede yapımı devam eden gölet inşaatına toprak taşıyan kamyonun sürücüsü Vedat Yiğit, direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonla birlikte uçuruma yuvarlandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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