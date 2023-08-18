Tokat'ta trafik kazası! 1 kişi öldü

DHA
Tokat'ta Tokat- Niksar kara yolu Bakışlı köyü mevkiinde, saat 14.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.
Niksar'dan Tokat yönüne giden 33 yaşındaki Mesut Koç’un kontrolünü yitirdiği 58 ADL 590 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarptı.
Mesut Koç ağır yaralanırken, yanındaki 44 yaşındaki Nurcan Eraslan ise yaşamını yitirdi.
Cenazesi morga kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mesut Koç, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Nurcan Eraslan'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.