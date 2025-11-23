Tokat'ta trafikte facia itfaiyenin hızlı müdahalesiyle önlendi

- Tokat'ta kimyasal madde taşıyan bir tır, kırmızı ışıkta beklerken balataların aşırı ısınması sonucu alev aldı.
- İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve facia önlendi.
- Olayda yaralanma yaşanmadı ve çıkan yangının nedeni inceleniyor.
Tokat'ta GOP bulvarı SGK kavşağında, sürücüsü öğrenilemeyen 40 LE 507 plakalı çekici kırmızı ışıkta durduğu esnada tekerlek kısmından önce duman yükseldi.
Kısa süre sonra balataların aşırı ısınması nedeniyle alevler çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine hızla ulaşan ekipler alevlerin tırın dorsesine ve içindeki kimyasallara sıçramasını engelleyerek yangını kontrol altına aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Soğutma çalışmalarının ardından tır güvenli bir alana çekildi.
Olayda yaralanma yaşanmazken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.