Tokat’ta uslanmaz alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı 'İkinci kez alkollü araç kullandığı' gerekçesiyle geçen yıl 5 yıl süreliğine ehliyetine el konulan sürücü, Samsun’da kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada sürücünün yine alkollü olduğu saptandı…

İHA Alkol sevdalısı bir sürücü olan Azmi A.’nın ehliyetine, Tokat’ta 'ikinci kez alkollü araç kullandığı' gerekçesiyle el konuldu. Buna göre Azmi A., 27 Şubat 2022 tarihinden 2027 yılına kadar 5 yıl boyunca araç kullanamayacaktı. Ancak sürücüyü bu yasak da durduramadı. Kırmızıda bekleyen araçlara çarptı Azmi A., idaresindeki 60 FP 868 plakalı otomobiliyle önce Tokat'tan Samsun'a gezmeye gelirken Samsun girişinde kırmızı ışıkta bekleyen Cavid Gedik yönetimindeki 06 GDK 93 plakalı kamyonete, ardından da yine kırmızı ışıkta bekleyen Zekeriya Işık'ın kullandığı 55 BCL 30 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kendisiyle birlikte yanındaki yolcu da yaralandı Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi A. ile yanında bulunan Sedat Keser, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yine alkollü çıktı Kaza sonrası otomobilin içinde bulunan ve yola fırlayan bira kutuları dikkat çekti. Araç sürücüsü Azmi A.'nın yine 2.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.