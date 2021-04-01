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    Tokat'ta uyuşturucu şüphelisi 7 kişi tutuklandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda 4 ile düzenlenen eş zamanlı operasyonla 7 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 17:32
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    Tokat'ta uyuşturucu şüphelisi 7 kişi tutuklandı

    Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekiplerin çalışması sürüyor.

    Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erbaa ilçe merkezli olarak İstanbul, Samsun ve Manisa’da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonlarda 85,10 gram sentetik kannabinoid, 22,13 gram esrar, 2,02, gram kokain, 0,79 gram metamfetamin ele geçirildi.

    7 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tokat ta uyuşturucu şüphelisi 7 kişi tutuklandı #1

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