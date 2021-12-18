Tokat'ta yapılan 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı

Tokat'ta yapılan 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı

Çıkan dumanın ardından bölgedekilerin yaptığı 'helikopter düştü' ihbarının asılsız olduğu belirlendi. Dumanların, kuru otların yanmasıyla oluştuğu ortaya çıktı.

Tokat Merkeze bağlı Kömeç köyünde dağlık alanda duman gören bir vatandaş 112’ye helikopter düştü ihbarında bulundu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Köy ve çevresinde yapılan araştırmada dumanın kuruyan otların yakılması sonucu çıkan dumandan kaynaklandığı tespit edildi.

KÖYLÜLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ekipler ihbarın asılız çıkması üzerine normale döndü. Köylüler ise olayın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

İHBARIN ASILSIZ OLDUĞU AÇIKLANDI

Köy muhtarı Ahmet Şahin, kuruyan otların yakılmasından kaynaklanan dumanın ‘helikopter düştü’ şeklinde ihbar yapılması sonucu ekiplerin alarma geçtiğini kaydetti.

Muhtar Şahin, köylüler ve kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığının tespit edildiğini söyledi.



