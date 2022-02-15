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    Tokat'ta yasa dışı avcılığa ceza yağdı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri usulsuz avcılık yapan 11 kişiye 14 bin 518 lira idari para cezası kesti.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:32
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    Tokat'ta yasa dışı avcılığa ceza yağdı

    Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

    192 AVCI DENETLENDİ

    Ocak ve şubat ayı içerisinde yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında 192 avcı denetlendi.

    11 KİŞİYE 14 BİN 518 LİRA CEZA

    Yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 11 kişiye 14 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.

    Aynı zamanda 5 adet tüfeğe ise el konulurken, 1 adet avcı kulübesi imha edildi.

    Tokat ta yasa dışı avcılığa ceza yağdı #1

    Tokat ta yasa dışı avcılığa ceza yağdı #2


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