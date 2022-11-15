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    Tokat’ta, Yazıtepe Barajı 2023’te su tutacak

    43 bin 660 dekar tarım arazisinin sulamasında kullanılmasının yanı sıra elektrik üretecek Yazıtepe Barajı’nın yüzde 80’i tamamlandı. Baraj, 2023'te su tutmaya başlayacak.
    • 15.11.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:51
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    Tokat’ta, Yazıtepe Barajı 2023’te su tutacak

    Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde 2013'te yapımına başlanan Yazıtepe Barajı inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

    Söz konusu baraj ile Turhal ilçe merkezi ve bağlı 12 köyün, 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temin edilecek.

    İlçe merkezi taşkınlardan korunacak

    Temelden yüksekliği 121 metre olan barajın tamamlanmasının ardından ayrıca 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi yapılacak. 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya kavuşurken, projeyle Turhal ilçe merkezi de taşkınlardan korunacak.

    2023'te su tutacak Yazıtepe Barajı bölgeye can verecek VİDEO

    “Türkiye'de Türk mühendislerinin dar alanda uyguladığı ilk labirent tipi dolusavak projesi oldu”

    DHA’nın haberine göre; AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, barajın fiziki çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

    "Barajımız 2023 yılında su tutmaya başlayacak. Yaklaşık 43 bin dönüm araziyi suya kavuşturuyoruz. Kapalı sistem ile Turhal ilçemizin ve 12 köyümüzün içme suyu bu barajımızdan sağlanacak. Turhal ilçemizden Tokat merkez köylere kadar kanal üzerinde kalan tüm arazileri sulayacak bir proje. Barajın, arıtma tesisi ve sulama sistemi ile beraber yaklaşık maliyeti 3 milyar lira. Projemiz Türkiye'de, Türk mühendislerinin dar alanda uyguladığı ilk labirent tipi dolusavak projesi oldu. Bu da aynı zamanda maliyet açısından tasarruf sağladı."

    Tokat’ta, Yazıtepe Barajı 2023’te su tutacak #1

    Tokat’ta, Yazıtepe Barajı 2023’te su tutacak #2

    Tokat’ta, Yazıtepe Barajı 2023’te su tutacak #3

    Tokat’ta, Yazıtepe Barajı 2023’te su tutacak #4

    Tokat’ta, Yazıtepe Barajı 2023’te su tutacak #5


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