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    Tokat'ta yıllık izin sonrası ulaşılamayan polis aranıyor

    26 Ekim'de yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
    • DHA
    • 01.11.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 14:15
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    Tokat'ta yıllık izin sonrası ulaşılamayan polis aranıyor

    Tokat Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 26 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırıldı.

    İzne çıktığı günden itibaren haber alınamayan Tüzün için yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı.

    Tüzün'ün evinde yapılan incelemede, cep telefonu sessiz moda alınmış şekilde bulundu.

    ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Tüzün için Almus ilçesi yakınlarındaki ormanda jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Tüzün'ün, 6 ay önce Tunceli'den Tokat'ta geldiği ve bekar olduğu belirtildi.

    Tokat ta yıllık izin sonrası ulaşılamayan polis aranıyor #1

    Tokat ta yıllık izin sonrası ulaşılamayan polis aranıyor #2

    Tokat ta yıllık izin sonrası ulaşılamayan polis aranıyor #3

    Tokat ta yıllık izin sonrası ulaşılamayan polis aranıyor #4

    Tokat ta yıllık izin sonrası ulaşılamayan polis aranıyor #5

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