Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü

Tokat'ta yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeni ile bir halı sahanın çatısı çöktü. Yunus Emre Mahallesinde ise yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.