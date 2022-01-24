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    Tokat'ta yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü

    Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeni ile bir halı sahanın çatısı çöktü. Yunus Emre Mahallesinde ise yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrildi.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 02:24
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 02:43
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    Tokat'ta yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü

    Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ, AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

    Fatih Sultan Mehmet mahallesindeki halı saha yoğun kar yağışına dayanamadı. Gece saatlerinde yaşanan olayda halı sahanın çatısı çöktü. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

    Yunus Emre Mahallesinde ise yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri motorlu testere yardımı ile ağacın dallarını keserek kaldırdı. İki araçta maddi hasar meydana geldi.

    Tokat ta yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü #1

    Tokat ta yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü #2

    Tokat ta yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü #3


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