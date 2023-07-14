Tokat'ta yol verme kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi Tokat'ta araç sürücüsü ve yaya arasında yaşanan yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Tokat merkez Gülbaharhatun Mahallesi'nde Şanlıurfa'dan Tokat'a akraba ziyareti gelen evli ve 5 çocuk babası Ahmet Kayısı (49), Behzat Bulvarı'nda seyir halindeyken cadde üzerinden karşıya geçmekte olan İsa G. (55), eşi Gülten G. ve oğlu Mert G. ile yol verme konusunda tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet Kayısı bıçakla karın bölgesinden yaralanırken Gülten G. de kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ahmet Kayısı, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Gülten G. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kayısı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Kayısı'nın otopsinin yapılmasının ardından cenazesinin memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

İsa G., eşi Gülten G. ve oğlu Mert G., gözaltına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.