Erbaa ilçesinde, karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında, saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.

İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybetti.

Tokat'ta, yolcu otobüsü devrildi ViDEO

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.