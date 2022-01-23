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    Tokat'ta, yolcu otobüsü devrildi

    Erbaa ilçesinde, karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 10:30
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    Tokat'ta, yolcu otobüsü devrildi

    Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında, saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.

    İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

    AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

    Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybetti.

    Tokat'ta, yolcu otobüsü devrildi ViDEO

    Tokat ta, yolcu otobüsü devrildi #1

    ÇOK SAYIDA YARALI VAR

    Çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.

    Tokat ta, yolcu otobüsü devrildi #2

    Tokat ta, yolcu otobüsü devrildi #3

    Tokat ta, yolcu otobüsü devrildi #4

    Tokat ta, yolcu otobüsü devrildi #5


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