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Tokat'ta, yolcu otobüsü devrildi
Erbaa ilçesinde, karlı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
- DHA
- 23.01.2022 - 09:59
- Güncelleme : 23.01.2022 - 10:30
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkaya köyü yakınlarında, saat 08.00 sıralarında kaza meydana geldi.
İstanbul'dan Erzurum'a giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 5 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybetti.
Tokat'ta, yolcu otobüsü devrildi ViDEO
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılar, bölgedeki çevre hastanelere yönlendirildi.