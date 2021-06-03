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    Tokat’ta yolu su basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar

    Hafif ticari araç, yolu su basınca su birikintisi üzerine park edip kapılarını vatandaşlara açtı. Vatandaşların aracı köprü gibi kullandığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:28
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    Tokat’ta yolu su basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar

    Tokat’ın Erbağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    Yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar yürümekte zorlandı.

    Doktor Sermet Durmuşoğlu Caddesi'nde, yol kenarları göle döndü.

    ÇÖZÜM GECİKMEDİ

    Vatandaşlar, su birikintileri nedeni ile karşıya geçmekte zorlanınca çözüm gecikmedi.

    Hafif ticari araç su birikintisi üzerine park etti.

    Tokat’ta yolu su basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar #1

    ARACIN İÇİNDEN GEÇTİ

    Ardından kapılarını açtı. Vatandaşlar, kaldırım tarafı ile yol arasında köprü görevi gören aracın içinden geçti.

    O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Tokat’ta yolu basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar VİDEO

    Tokat’ta yolu su basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar #2

    Tokat’ta yolu su basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar #3

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