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- Tokat’ta yolu su basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar
Tokat’ta yolu su basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar
Hafif ticari araç, yolu su basınca su birikintisi üzerine park edip kapılarını vatandaşlara açtı. Vatandaşların aracı köprü gibi kullandığı anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 03.06.2021 - 09:12
- Güncelleme : 03.06.2021 - 09:28
Tokat’ın Erbağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Doktor Sermet Durmuşoğlu Caddesi'nde, yol kenarları göle döndü.
ÇÖZÜM GECİKMEDİ
Vatandaşlar, su birikintileri nedeni ile karşıya geçmekte zorlanınca çözüm gecikmedi.
Hafif ticari araç su birikintisi üzerine park etti.
ARACIN İÇİNDEN GEÇTİ
Ardından kapılarını açtı. Vatandaşlar, kaldırım tarafı ile yol arasında köprü görevi gören aracın içinden geçti.
O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tokat’ta yolu basınca, hafif ticari aracı köprü olarak kullandılar VİDEO