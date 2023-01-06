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- Tokat'ta zincirleme kaza: 9 kişi yaralı
Tokat'ta zincirleme kaza: 9 kişi yaralı
5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 06.01.2023 - 08:51
Tokat'ı Sivas'a bağlayan Tokat Çevre Yolu Erenler mevkisinde zincirleme kaza meydana geldi.
2 otomobil, işçi servisi, halk minibüsü ve kamyonetin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.
Yaşanan kazada 9 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yol tek şeride düştü
AA'nın haberine göre, trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.