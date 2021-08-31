Tokat'taki genç, girdiği ırmakta boğularak vefat etti

Tokat'taki genç, girdiği ırmakta boğularak vefat etti

Serinlemek için girdiği ırmakta boğulan gencin cansız bedeni, yapılana arama çalışmalarının ardından bulundu. 22 yaşındaki genç, otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde çobanlık yapan 22 yaşındaki Osman Şahin, serinlemek için ırmağa girdi.

Gencin bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine arkadaşları jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi.

GECE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yapılan arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerde katıldı. Gece saatlerinde gencin cansız bedenine ulaşılarak sudan çıkartıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri boğulma olayı ile ilgili inceleme başlattı.



