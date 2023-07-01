Tokat'taki kaza yaşlı kadını hayattan kopardı Erbaa ilçesinde kaldırımdan yola inerek evine gitmek isteyen 79 yaşındaki Fadime Bulut otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü ise olay yerinden kaçtı.

İHA

Tokat'ta korkunç bir kaza yaşandı.

Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda, 60 ADR 257 plakalı otomobil sürücüsü, kaldırımdan yola inerek evine geçmek isteyen Fadime Bulut’a (79) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Bulut ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Bulut, 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fadime Bulut hayatını kaybetti.

Şüpheli kaçtı

Olay yerinden kaçan S.Ö. (18) isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. olayla ilgili soruşturma başlatıldı