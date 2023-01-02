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    Tokat'taki oto yıkamacı, kasap bıçağı ile öldürüldü

    Oto yıkama dükkanı işletmecisi Olcaytuğ Savaş ve kasap M.P. arasında alacak meselesi yaşandı. Yanında kasap bıçağı getiren M.P., Savaş'ı katletti.
    • 02.01.2023 - 16:23
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:35
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    Tokat'taki oto yıkamacı, kasap bıçağı ile öldürüldü

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Olcaytuğ Savaş'a ait oto yıkama dükkanında kan aktı.

    Dükkan işletmecisi Olcaytuğ Savaş ile ilçede kasaplık yapan M.P. arasında, alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Kasap bıçağı ile saldırdı

    Tartışmanın büyümesi üzerine M.P., yanında bulunan kasap bıçağı ile Olcaytuğ Savaş'ı bıçakladı.

    Yaralanan Savaş, ihbar ile olay yerine sevk edilen ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Savaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.

    Katili gözaltında

    Olay sonrası şüpheli M.P. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tokat taki oto yıkamacı, kasap bıçağı ile öldürüldü #1


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