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Topkapı tramvay hattında 'yol verme' kavgası
MESCİD-İ Selam Topkapı tramvayında, yol verme ve ilerleme tartışması kavgaya dönüştü. Yolcuların kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 17.03.2022 - 10:04
- Güncelleme : 17.03.2022 - 10:28
İstanbul'da Mescid-i Selam Topkapı tramvay hattında kavga yaşandı.
Sultangazi yönüne giden tramvay, Rami İstasyonu'ndaki yolcuları aldıktan sonra bir yolcu, diğer yolcularla yol verme ve ilerleme konusunda tartışmaya başladı.
KENDİSİNİ UYARAN KİŞİYE SALDIRDI
Yolculardan biri kendisini uyaran bir kişiye, hakaret edip, saldırmaya başladı. Diğer yolcular da araya girerek, kavganın büyümesine engel oldu.
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN İNMESİNİ BEKLEDİ
Topçular İstasyonu'nda tramvaydan inen kişi, tartıştığı kişinin aşağı inmesini istedi.
Yolcular, istasyondaki güvenlik personelini uyardı. Güvenlik personeli de araya girerek, kişiyi tramvaydan uzaklaştırdı.
Topkapı tramvay hattında 'yol verme' kavgası ViDEO