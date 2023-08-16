Torpil yangını faciası: Kayseri'de boş araziye atılan torpil ev ve bahçeyi küle çevirdi Kentte boş araziye atılan torpil sonucu başlayan yangın, yanındaki müstakil ev ve bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi.

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DHA

Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Güneşli Sokak'ta bugün saat 12.00 civarında çocuklar tarafından atılan bir torpil, beklenmedik bir felaketi tetikledi.

Boş arazide başlayan yangın hızla büyüyerek, yanındaki müstakil ev ve bahçeye sıçradı.

Yangın haberini alan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelen ekipler, yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren titiz çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Ancak bu süreçte müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından, yangının çıkış sebebi ve etkileriyle ilgili detaylı inceleme yapmak üzere bir soruşturma başlatıldı.

Talihsiz olay, çocuklar için potansiyel riskleri vurgulamak açısından da bir hatırlatma oldu.