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- Tosuncuk davasında flaş gelişme! Çiftlikbank paralarını aklayan ünlü isim...
Tosuncuk davasında flaş gelişme! Çiftlikbank paralarını aklayan ünlü isim...
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 11:23
- Güncelleme : 08.02.2022 - 11:26
Çiftlikbank davası, Türkiye'nin gündeminde yerini koruyor.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın tutukluluk hali devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.
Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında yapılan ihbar gündeme bomba gibi düştü.
Emniyete, ”Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi.
MASAK HAREKETE GEÇTİ
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İhbarda, Tuğba Özerk'in, Çiftlik Bank isimli oyun sitesiyle binlerce vatandaşı dolandıran Mehmet Aydın'ın paralarını, sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı öne sürüldü.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Özerk'in sahibi olduğu şirketin kayıtlarını inceledi. Hesaplarda gerçekleşen para transferleri şüpheli bulundu.
Durum, Özerk'in ikamet adresi görünen Çeşme'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Özerk hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.