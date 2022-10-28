Tosuncuk'un eniştesi yasadışı paraları ATM'den çekerken yakalandı

‘Çiftlik Bank’ davasında'Tosuncuk' lakaplıyla bilinen Mehmet Aydın'ın eniştesi E.A. ile 4 şüpheli şahıs yasadışı bahis sitesi üzerinden kazandıkları paraları ATM'den çekerken yakalandı.

Polis Ekipleri, ‘Çiftlik Bank’ olarak bilinen davanın bir numaralı sanıklarından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın kuzeni ve eniştesi olan E.A.‘nın önderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis çetesini yakalamak için harekete geçti.

‘QR Kod’ ile yasadışı olan bahis siteleri üzerinden haksız kazanç elde eden E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.’nın Küçükçekmece’de bulunan bir AVM’nin içindeki banka ATM’lerinden az miktarda parça parça olarak para çektikleri tespit edildi.

ATM'den çekilen paralar 'kasacı' olan kişiye teslim ediliyor

Polis ekiplerinin gözünden kaçmayan bu olay üzerine çete takip altına alındı ve farklı bankalara ait ATM’lerden benzer yöntemle sürekli para çektikleri anlaşılan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın'ın eniştesi olan E.A.'nın içinde bulunduğu 5 şüpheli şahıs tek tek belirlendi.

Bankamatiklerden çekilen paralar ‘kasacı’ olarak belirledikleri kişiye teslim ediliyor, 'kasacı' ise şebekeye liderlik eden şüpheliye teslim ediliyordu.





ATM'den para çekerken suçüstü yakalandılar

Bir süre takip altında olan çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim’de ATM’lerde para çekerken olay yerinde suçüstü yakalandı.

3 zanlı olay yerinde tutuklanıp gözaltına alınırken, bankamatikten çekilen paraların 'kasacı’ olarak bilinen E.A.’ya teslim ettikleri anlaşıldı.

Parçalar halinde çekilen ve elden ele aktarılan paranının peşini bırakmayan emniyet ekipleri, çete lideri ve 2 şüpheliyi para teslimatı sırasında suçüstü yakalayıp gözaltına aldı.





Kurye gibi giyinip para nakli gerçekleştirdiler

Para nakli gerçekleştirirken online siperiş platformunda bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine ‘kurye’ süsüyle kamufle ettikleri öğrenildi.

gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden toplamda 108 bin 450 TL nakit para ele geçirildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eniştesi ve bahis çetesi üyeleri yakalandı ViDEO



Tosuncuk’un eniştesi de dahil 5 kişi tutuklandı

Emniyete götürülüp gözaltına alınan ve üç gün boyunca sorguda tutulan şebeke lideri E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ardından şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre, bahis çetesi üyelerinin ATM'den para çekme işlemleri ve polisin suçüstü yaparak zanlıları yakaladığı anlar çevredeki güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı.



