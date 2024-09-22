Trabzon Havalimanı açıklarında bulunan cesedin kimliği belirlendi Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bulunan cesedin Sürmene'deki selde kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'e ait olduğu belirlendi..

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İHA

Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan 65 yaşındaki işitme engelli Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 35 km mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

DENİZDE CESET BULUNDU

Sahilden açıkta vatandaşlar tarafından görülen ve ağaç parçaları ile çalılara takılı haldeki ceset için bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri çağrıldı.

Ceset otopsi ve kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAYIP OLARAK ARANAN ALİ KEMAL DEMİR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çocuklarının cesedi teşhis ettiği ve şahsın Sürmene'de selde kaybolan Ali Kemal Demir olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)