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Trabzon'da 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı Trabzon'da 1 kişinin ölümü ve 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.