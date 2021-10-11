Ekiplerin son 3 ayda düzenlediği fuhuş operasyonlarında 155 kadın hakkında işlem yapılırken, kadınların 3'ünde cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengiye rastlandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa yönelik operason düzenledi.

Özellikle Çömlekçi Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bölgelerde fuhuş yapıldığı ortaya çıktı.

Bu bölgelerde günübirlik kiralanan ev ve apartlarda fuhuş yapıldığı ihbarlarının artmasıyla harekete geçen polis ekipleri, denetim ve operasyonlarını sıklaştırdı.

3 AYDA 231 KADINA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ekiplerin fuhşa yönelik son 3 aylık denetim ve operasyonları sonucu 67’si yabancı 231 kadın hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da 155 kadına fuhuş nedeniyle 31 bin lira ceza yazıldı ViDEO

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK BULUNDU

7’si ev, 10’u apart ve otel olmak üzere toplam 17 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan kadınların 3’ünde, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan frengi tespit edildi.

31 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edildiği operasyonlarda, 7 kadının da Türk vatandaşlığına geçtiği saptandı. Denetimlerde, özellikle kent merkezi meydan mevkisinde erkeklere cinsel ilişki teklifinde bulunup, çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 155 kadına ise toplam 31 bin 620 TL ceza uygulandı.

"OPERASYONEL ÇALIŞMALAR YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK"

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “İl merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki otellerde de kamu sağlığını ve ahlakını tehdit eden fuhuş faaliyetleri tarafımızdan sıkı bir şekilde takip edilmeye ve operasyonel çalışmalar yapılmaya devam edilecektir." denildi.

FUHUŞ OPERASYONLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan kentsel dönüşüm projesiyle eski imajının silinmesi hedeflenen Çömlekçi Mahallesi'nde yıkımlar tamamlanırken, yeni yerleşim alanlarının inşasına da başlandı.

Fuhuş operasyonları ile gündeme gelen mahallede, polisin denetim ve baskınları sırasında otellerin gizli bölmelerinin yanı sıra binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

























