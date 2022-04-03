Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu

Trabzon'da 2 ölü yunus daha karaya vurdu

Sürmene ilçesi sahilinde yürümekte olan vatandaşların fark etmesile sahilden kaldırılan 2 ölü yunus balığı bölgeden kaldırıldı.

Karadeniz kıyılarında bir süredir yunus balıkları karaya vuruyor.

Geçtiğimiz hafta Batı Karadeniz kıyısında toplam 80 yunus balığının öldüğü belirlenmişti.

Yunus ölümlerinde olağanüstü artış saptanırken, aynı olay Doğu Karadeniz'de de görüldü.

Trabzon'un Sürmene sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti.

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne haber verildi.

KESİCİ ALET İZİ BULUNAMADI

Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı.

ÖNCEKİ HAFTA 1 YUNUS ÖLMÜŞTÜ

Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu.





































