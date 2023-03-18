Trabzon'da 25 metre yüksekten uçan otomobil sürücüsü can verdi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde panik anları yaşandı.
Yıldızlı mahallesinde meydana gelen olayda, Ömer Yılmaz yönetimindeki 61 AEP 826 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bu esnada sürücü, yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü.
Ters dönen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Otomobilde bulunan sürücü Ömer Yılmaz ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.